Маленькие проводники между мирами: почему древние люди водили детей в глубокие пещеры

Опасное путешествие имело смысл в представлениях людей палеолита

В настоящее время ученые знают о сотнях примеров наскальной живописи, созданной древними людьми в промежуток времени от 40 до 14 тысячи лет назад. Мало того, некоторые рисунки или отпечатки явно принадлежат детям. С точки зрения современных родителей, идея провести детей по глубоким запутанным тоннелям, в места, где есть серьезная проблема нехватки кислорода, явно не покажется хорошей. Однако в древности в этом видели смысл.

Ученые считают, что это было связано с некими ранними религиозными практиками. Новое исследование было обнародовано в журнале Arts.

В качестве примеров авторы исследования приводят пещеры Рюффиньяк и Гаргас из Франции, а также Базура из Италии. Во всех трех были найдены отпечатки детских ног и ладоней, при том в некоторых местах они явно не смогли бы оставить их без помощи взрослых.

Детские рисунки в пещере Рюффиньяк

"Мы считаем, что дети также играли уникальную культурную роль в этих пещерах: маленьким детям приписывались особые качества в духовном мире, позволяющие им общаться с сущностями из потустороннего мира, которые, как считалось, были доступны из глубин пещеры", — говорят ученые.

Во многих древних культурах, вроде современных африканских народов или доколумбовых цивилизаций Америк, пещеры имели сакральные значение и воспринимались как некие порталы между мирами. Они могли символизировать вход в подземный мир, место рождения жизни или непосредственно утробу Земли.

При этом детей многие ранние культуры не считали полноценными людьми, а скорее чем-то на грани с миром духов. Подобные суеверия об особой чувствительности детей к потустороннему даже сохраняются в современных обществах, особенно если их представители увлекаются эзотерикой. Конечно в реальности это связано с тем, что у детей еще не полностью сформирована психика и поэтому они легче смешивают реальность с фантазией, а также хуже чувствуют грань между собой и окружающими.

Детские рисунки в пещере Рюффиньяк

Эту особенность многие религии использовали как свидетельство некой переходной формы существования. Например, у южноамериканских индейцев младенцев считают частично духами, а у японцев детей до 7 лет сравнивали с божествами и использовали во время проведения ритуалов.

"По этой причине коренные культуры по всему миру на протяжении всей истории и доисторических времен рассматривали детей как "активных агентов" — посредников между этим миром и сущностями, населяющими естественный мир, подземный мир и космос в целом", — говорят авторы исследования.

Ученые отмечают, что древние охотники-собиратели стремились жить в гармонии с природой и сохранять "уважительные отношения" с животными, растениями, камнями и другими вещами, которые они использовали в повседневной жизни. А чтобы донести "сообщение" к духам они нуждались в своеобразных "проводниках" и на эту роль отлично подходили дети.

"В этой статье мы связываем эти идеи и предполагаем, что дети присоединялись к взрослым в путешествиях в глубины пещер и участвовали в рисовании и ритуалах в рамках своей роли в сообществе — как идеальные посредники с сущностями из потустороннего мира", — добавили авторы исследования.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.