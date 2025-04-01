В Вашингтоне жестко ответили Путину из-за слов о "внешнем управлении" в Украине

В США напомнили, что пытаются усадить стороны за стол переговоров

В Вашингтоне не воспринимают идею Кремля о введении "внешнего управления" в Украине. Однако там настаивают на том, что Киеву и Москве придется идти на сложные компромиссы.

Об этом рассказала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга, передает Укринформ. Она отметила, что США недовольны предложением Владимира Путина о введении в Украине временного правления под эгидой ООН.

"Я не думаю, что мне нужно напоминать всем, но это хорошее напоминание: Украина – это конституционная демократия. Правительство в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом", — сказала Брюс.

По ее словам, сейчас США ведут работу над тем, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров, а это потребует от обеих сторон "жестких решений и компромиссов".

"Президент Трамп четко дал понять, что Россия и Украина должны сейчас перейти к полному прекращению огня, и ничего из этого не изменилось", — добавила спикер Госдепартамента.

Как сообщалось ранее, 28 марта Путин во время выступления в Мурманске повторил пропагандистский нарратив о том, что Зеленский якобы "нелегитимный" президент, а также начал мечтать о "внешнем управлении" в Украине.

В Украине после этого ему предложили "принять таблетки", а в США отметили, что подобные вопросы будут решаться украинским народом согласно Конституции страны.