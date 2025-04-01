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Вспомнили о Вэнсе и "демократии": в США попытались вступиться за осужденную во Франции "подругу Путина"

Автор
Антон Корж
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Марин Ле Пен получила приговор, выбивающий ее из политики Новость обновлена 01 апреля 2025, 03:03
Марин Ле Пен получила приговор, выбивающий ее из политики. Фото Телеграф

В США заявили, что Запад-де должен соблюдать принципы демократии

В США выразили "особую обеспокоенность" судебным решением, принятым во Франции в отношении лидера ультраправых Марин Ле Пен, которая пользуется поддержкой одновременно Кремля и Белого дома. Среди прочего, судьи запретили Ле Пен занимать государственные должности в течение пяти лет, что не даст ей баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс. Она вспомнила о "демократии", а также о выступлении вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

"Вспомним выступление вице-президента 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности по защите свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса. Мы должны сделать больше как Запад, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими", – заявила она.

По словам Брюс, в США якобы вызывает "особую обеспокоенность такое исключение людей из политического процесса". При этом она сослалась на "агрессивный и коррумпированный закон против президента Трампа в Соединенных Штатах".

Напомним, 31 марта в Париже суд признал лидера французской ультраправой партии Национальное объединение (RN) и ожидаемую кандидатку на следующих выборах президента во Франции Марин Ле Пен виновной в хищении средств ЕС. Кроме нее, виновными в этом деле признали также 8 евродепутатов и 12 депутатских помощников. Ле Пен приговорили к четырем годам заключения и пяти годам запрета занимать любые государственные должности. Приговор вызвал панику в России, там выпустили на сцену штатный рот Кремля, Дмитрия Пескова, обвинившего западные страны в… "отсутствии демократии".

До этого была удачно выбита из политики еще одна кремлевская пешка. 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на которых сенсационно победил Келин Джорджеску, малоизвестный широкой публике ультраправый сторонник Кремля и фашистов. Именно по этому поводу вице-президент США Джей Ди Вэнс устроил истерику во время Мюнхенской конференции безопасности.

После этого 26 февраля 2025 года Джорджеску задержали правоохранительные органы. Ему предъявлены обвинения в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публичных лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях, в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами. По адресам, связанным с "политиком" и его окружением, провели обыски, во время которых обнаружили огромные суммы в долларах наличными, документы касательно его связей с Россией и много штурмового вооружения. Почти сразу же после этого румынская государственная безопасность разгромила тайную организацию, готовившую государственный переворот в интересах Кремля. Как выяснилось, Джорджеску был тесно связан с этой группой. Учитывая все это, "политика", ставшего фигурантом ряда уголовных дел, отстранили от участия в выборах.

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