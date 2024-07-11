Стала известна причина смерти звезды фильма "Сияние": какими еще ролями запомнилась Шелли Дюваль

Актриса поставила на "стоп" свою карьеру в начале нулевых

Сегодня, 11 июля, умерла известная американская актриса Шелли Дюваль в возрасте 75 лет. Она известна по ролям в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" и семи кинокартинах Роберта Олтмена.

Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter со ссылкой на партнера актрисы режиссера Дэна Гилроя. Скончалась звезда в собственном доме в Бланко, штат Техас, от осложнений из-за сахарного диабета.

"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", — сказал Дэн Гилрой, с которым она состояла в отношениях с 1989 года.

Дэн Гилрой и

Актриса наиболее известна по ролям Венди в "Сиянии" и Олив Ойл в "Попае", оба фильма вышли в 1980 году. Также она снялась в кинокартинах "Маккейб и миссис Миллер", "Нэшвилл", "Попай" и "Три женщины" и детских сериалах. Кроме блестящей карьеры актрисы, Дюваль была главой собственной продюсерской компании Think Entertainment.

Что касается картины "Сияние", то Шелли Дюваль в 1981 году получила премию "Золотая малина" за худшую женскую роль в этом фильме. Также у кинокартины есть еще две премии "Сатурн" от того же года.

Но с 2002 года ее карьера стала на паузу. В 2016 году она появилась на ток-шоу у призналась, что страдает психическим заболеванием.

"Я очень больна. Мне нужна помощь", — сказала Шелли Дюваль.

А в 2022 году стало известно, что 73-летняя Дюваль должна появиться в фильме ужасов "Лесные холмы", режиссером которого выступит Скотт Голдберг, а продюсером — Скотт Хансен. Фильм вышел на экраны в 2023 году.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Великобритании убили семью спортивного комментатора BBC. В жену и двух взрослых дочерей выстрелили из арбалета в их же доме.