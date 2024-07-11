Стала відома причина смерті зірки фільму "Сяйво": якими ще ролями запам’яталася Шеллі Дюваль

Актриса поставила на "стоп" свою кар’єру на початку нульових

Сьогодні, 11 липня, померла відома американська актриса Шеллі Дюваль у віці 75 років. Вона відома за ролями у фільмі Стенлі Кубрика "Сяйво" та семи кінокартинах Роберта Олтмена.

Про це повідомляє портал The Hollywood Reporter із посиланням на партнера актриси режисера Дена Гілроя. Померла зірка у власному будинку в Бланко, штат Техас, від ускладнень через цукровий діабет.

"Моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга залишила нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі", — сказав Ден Гілрой, з яким вона була у стосунках з 1989 року.

Ден Гілрой та

Актриса найбільш відома за ролями Венді в "Сяйво" та Олів Ойл у "Попаї", обидва фільми вийшли в 1980 році. Також вона знялася в кінокартинах "Маккейб і місіс Міллер", "Нешвілл", "Попай" та "Три жінки" та дитячих серіалах. Окрім блискучої кар’єри актриси, Дюваль була головою власної продюсерської компанії Think Entertainment.

Що стосується картини "Сяйво", то Шеллі Дюваль у 1981 році отримала премію "Золота малина" за найгіршу жіночу роль у цьому фільмі. Також кінокартина має ще дві премії "Сатурн" від того ж року.

Але з 2002 року її кар’єра стала на паузу. У 2016 році вона з’явилася на ток-шоу і зізналася, що страждає на психічне захворювання.

"Я дуже хвора. Мені потрібна допомога", — сказала Шеллі Дюваль.

А 2022 року стало відомо, що 73-річна Дюваль має з’явитися у фільмі жахів "Лісові пагорби", режисером якого виступить Скотт Голдберг, а продюсером — Скотт Хансен. Фільм вийшов на екрани у 2023 році.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії вбили сім’ю спортивного коментатора BBC. За дружину та двох дорослих дочок вистрілили з арбалета в їхньому ж будинку.