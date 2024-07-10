Укр

"Ужасный конфликт будет продолжаться": сенатор США уколол Байдена за медленную помощь Украине

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Митч Макконнелл высказался насчет помощи Украине Новость обновлена 10 июля 2024, 11:16
Митч Макконнелл высказался насчет помощи Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

В дальнейшем замедление с помощью может создать определенные риски

Медлительность в процессе передачи помощи Украине не сдержала эскалацию, а только лишь удлинила войну. На поле боя не нужны сомнения, а нужны инструменты, чтобы защитить себя и создать условия для разговора с позиции силы.

Такое заявление сделал Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. Об этом пишет Европейская правда.

"Медленная помощь Украине не сдержала Россию от эскалации, она лишь гарантировала, что этот ужасный конфликт будет продолжаться дольше и будет более кровавым", – сказал Макконнелл.

Он добавил, что в дальнейшем промедление с помощью ослабит и создаст риски поощрения действий каждого тирана, которого хотят одолеть западные страны.

"Безопасность свободного мира будет или усилена победой наших друзей, или ослаблена их поражением", – подчеркнул лидер республиканцев.

Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно обращался к лидерам стран-союзниц Украины, в том числе Джо Байдену, с просьбой не затягивать процесс передачи помощи.

Справка: Митч Макконнелл — американский политик и отставной адвокат, который с 2021 года является лидером меньшинства в сенате, а с 1985 года — старшим сенатором США от Кентукки, самым продолжительным сенатором в истории своего штата. В 2015, 2019 и 2023 годах журнал Time включил Макконнелла в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в Институте Рейгана в Вашингтоне. Он рассказал о планах диктатора Владимира путина, цели удара по "Охматдету", а также обратился с просьбой в Соединенных штатам Америки.

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