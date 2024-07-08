Байден сообщил, собирается ли прекратить свое участие в выборах: он написал демократам письмо

Некоторые демократы хотели заставить его покинуть гонку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил своим коллегам по Демократической партии, что полон решимости остаться в президентской гонке. Он решил подавить внутрипартийный спор по поводу его кампании.

Об этом пишет Вloomberg. Байден направил демократам соответствующее письмо на двух страницах.

"Я твердо решил остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить Дональда Трампа. Вопрос о том, как двигаться дальше, хорошо обсуждается уже более недели. И пора положить этому конец", — говорится в письме.

Байден подчеркнул, что любое ослабление решимости или отсутствие ясности относительно поставленной задачи только помогает Трампу и вредит демократам. По его словам, пора объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Трампа.

В письме президента США ясно отмечается, что он не уйдет тихо. Он подчеркивает, что даст демократам, озабоченным его кампанией, выбор между длительной борьбой за власть или объединением за кандидата, который, по их мнению, приведет их к поражению.

Байден в эфире MSNBC сказал, что он разочарован недовольством однопартийцев и бросил вызов демократам, которые хотят, чтобы другой кандидат устроил битву на съезде партии в августе. Президент США сказал, что его митинги в Висконсине и Пенсильвании за последние несколько дней придали ему уверенность, что люди хотят, чтобы он остался в гонке.

"Любой кто-то из этих ребят, кто не считает, что я должен бежать, бежит против меня. Вперед. Баллотироваться в президенты. Бросьте мне вызов на съезде", – сказал Байден.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне опасений, что в США выборы может выиграть кандидат республиканцев Дональд Трамп, в странах НАТО появился еще один повод. В этот раз прозвучало предположение о том, что президент Джо Байден в случае победы может просто не дожить до конца новой каденции.