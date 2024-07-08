Демократы все больше давят на Байдена насчет участия в выборах: СМИ сообщили детали

Многие демократы "замышляют вмешательство", чтобы заставить Джо Байдена из гонки к концу этой недели

После провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах, все больше демократов в Палате представителей заявляют, что он должен отойти в сторону ради блага партии и страны. При этом в Сенате есть демократы, которые публично заявляют, что нынешний глава Белого дома должен сделать больше для спокойствия избирателей.

База поддержки президента Байдена среди ключевых демократов на Капитолийском холме начала рушиться. Подробности появились в материале The New York Times.

В статье говорится, согласно инсайдерским данным, во время виртуальной частной встречи демократы Палаты представителей составляли план того, как с помощью коллективного влияния убедить Байдена не участвовать в выборах.

По результатам сессии, созванной представителем Хакимом Джеффрисом, демократом от Нью-Йорка и лидером меньшинства, было достигнуто общее мнение, что изменение верхней части списка необходимо, чтобы сохранить шансы партии удержать Белый дом и контроль над Конгрессом.

Среди тех, кто прямо заявил, что г-ну Байдену следует снять свою кандидатуру, были: главный демократ в Юридическом комитете Джеррольд Надлер, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Адам Смит из Вашингтона, высокопоставленный демократ в Комитете по делам ветеранов Марк Такано из Калифорнии, ведущий демократ в комитете по управлению палатой представителей Джозеф Д. Морелл из Нью-Йорка. Представитель штата Коннектикут Джим Хаймс, высокопоставленный демократ в Комитете по разведке, также выразил неуверенность в отношении дальнейшего пути Байдена.

Некоторые присутствующие на встрече отказались от комментариев. Один из участников, представитель штата Вирджиния Дон Бейер, впоследствии все же выступил с заявлением. Он выразил поддержку президенту Байдену. Представитель Массачусетса Ричард Э. Нил, главный демократ в Бюджетном комитете, назвал Байдена "дальновидным лидером" в социальных сетях, добавив: "Давайте продолжим".

По данным издания, сенатор Марк Уорнер, демократ от Вирджинии, работает над тем, чтобы собрать сенаторов-демократов на этой неделе. Он предлагает обсудить дальнейшие действия и их опасения по поводу того, что Байден останется кандидатом. Ожидается, что этот разговор теперь состоится во вторник. Г-н Уорнер в частном порядке выразил беспокойство по поводу результатов президентских дебатов и сомнения в том, что он сможет продолжать участвовать в гонке и выиграть переизбрание.

Президент в свою очередь верит, что в конце концов его критики сдадутся, поскольку отказ от выборов начнет публичную борьбу, которая "разрушит партию и наследие Байдена".

Напомним, что в ночь на 28 июня в США состоялись дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом, его главным конкурентом на президентских выборах. Это была первая встреча кандидатов на теледебатах с 2020 года.

В аналитических отчетах после дебатов американские и другие западные СМИ подчеркнули два главных недостатка в выступлениях политиков. Заявления Трампа были полны манипуляций, недостоверных фактов и откровенной лжи. В свою очередь Байден из-за простуды говорил тихим и хриплым голосом. Это на фоне путаных заявлений и формулировок сильно подчеркнуло его возраст.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне опасений о том, что в США выборы может выиграть кандидат республиканцев Дональд Трамп, в странах НАТО появился еще один повод. На этот раз прозвучали предположения о том, что действующий президент Джо Байден в случае победы может просто не дожить до конца новой каденции.