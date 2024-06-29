Байден снимет свою кандидатуру? В США призвали его прекратить "безрассудную игру"

Президент провалил собственное испытание, считают в NYT

Президент США Джо Байден, который, согласно всеобщему мнению, проиграл дебаты своему сопернику по выборам президента Дональду Трампу, считает, что его победа — залог демократии в Америке. Однако сейчас лучшее, что он может сделать для своей страны — снять свою кандидатуру на выборах и дать возможность Демократической партии выдвинуть более подходящего кандидата.

Такого мнения придерживается редакционная коллегия The New York Times. Журналисты согласны, что Дональд Трамп представляет угрозу демократии, он, по их мнению, "эксцентричная и корыстная фигура, недостойная общественного доверия" и именно поэтому они призвали Байдена снять свою кандидатуру.

"В ходе дебатов в четверг президенту необходимо было убедить американскую общественность в том, что он соответствует огромным требованиям должности, которую он претендует занять на следующий срок. Однако нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было очевидно: г-н Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад. Президент появился … как тень великого государственного служащего", — пишут они.

Журналисты добавляют, что Байден был замечательным президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, "а раны, нанесенные Трампом, начали заживать.

"Но самая большая общественная услуга, которую сейчас может оказать г-н Байден, — это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание", — говорится в статье.

Отмечается, что нежелание Байдена снимать свою кандидатуру — "безрассудная игра". По мнению коллегии, среди демократов есть лидеры, которые смогут лучше представить "ясные, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа".

"У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и недостатками Байдена. Слишком большая ставка — просто надеяться, что американцы проигнорируют или не примут во внимание возраст и немощь г-на Байдена, которые они видят собственными глазами", — подчеркивают журналисты.

Они добавляют, что решение призвать к выдвижению нового кандидата от Демократической партии на столь позднем этапе предвыборной кампании далось им нелегко. Однако оно соответствует масштабу и серьезности вызова Трампа ценностям и институтам США, а также неспособность Байдена противостоять ему.

Журналисты подчеркивают, что снятие своей кандидатуры противоречило бы всем "личным и политическим инстинктам" Байдена. Он действительно верит, что сможет победить Трампа, а сторонники действующего президента настаивают, что неудачные дебаты — всего лишь один эпизод по сравнению с тремя годами достижений.

"Но выступление президента нельзя списать на плохую ночь, или возложить вину на предполагаемую простуду, поскольку оно подтвердило опасения, которые накапливались в течение месяцев или даже лет. Даже когда Байден попытался изложить свои политические предложения, он запнулся", — констатировали авторы статьи.

Они подчеркнули, что Байден сам вызвал Трампа на дебаты и сам назначил дату на несколько месяцев раньше, чем обычно проходят подобные дискуссии. Цель Байдена была именно в том, чтобы развеять сомнения американцев в его недееспособности.

"Истина, которую г-н Байден должен признать сейчас, заключается в том, что он провалил собственное испытание", — отмечают журналисты.

Они добавляют, что согласно опросам, избиратели хотели бы видеть соперником Трампа человека, который действительно сможет бросить ему вызов. Утешением для Байдена и его сторонников коллегия называет то, что еще есть время сплотиться вокруг другого кандидата. Авторы статьи добавляют, что доверенные лица и помощники должны признать, что репутации Байдена нанесен ущерб, и маловероятно, что он сможет его исправить.

"Но если риск второго срока Трампа так велик, как он говорит (а мы согласны с ним, что опасность огромна), то его преданность этой стране оставляет ему и его партии только один выбор", — подчеркнули журналисты.

Они призвали демократов честно вести себя с американским обществом. По их мнению, надо признать, что Байден не может продолжать предвыборную гонку и выбрать кого-то, кто имеет больше шансов победить Трампа на выборах в ноябре.

Как сообщал "Телеграф", Джо Байден признал, что очень плохо провел дебаты с Трампом. При этом он заявил, что не собирается сниматься с предвыборной гонки.