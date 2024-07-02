Израиль готовит военную операцию против "Хезболлы": Bild назвал дату

Иностранцев призывают эвакуироваться из Ливана сейчас

После заявлений о продолжении боевых действий в Секторе Газа, Израиль планирует в ближайшее время начать военную операцию против ливанской группировки "Хезболла". Это может произойти на третьей или четвертой неделе июля.

Об этом пишет Bild со ссылкой на западных дипломатов.

На фоне этих заявлений Германия и Саудовская Аравия в очередной раз призвали своих граждан покинуть Ливан из-за возможного ухудшения ситуации. Ведь как пишут израильские СМИ, на границе с Ливаном ЦАХАЛ усилил группировку, а солдаты отрабатывают бои в горах и городских условиях.

В то же время, аналитик института национальной безопасности и сионистской стратегии "Миссгав" Ашар Фредман считает, что ситуация может быстро обостриться, а дипломатическое решение вопроса не исключит конфликта в ближайшие два года. Это даст "Хезболле" возможность лучше подготовиться.

По словам Фредмана, Израиль может начать наступлением на группировку, однако это повлечет за собой риск прямого конфликта с Ираном, который поддерживает ливанскую группировку.

Фредман подчеркнул, что альтернативный сценарий все же существует, ведь "Иран пытается усовершенствовать свой ядерный потенциал". В этом случае США поддержит удар по Ирану.

"Иран может дать указание своим марионеточным организациям атаковать Израиль, что может привести к большой войне в регионе", – отметил эксперт.

На фоне столь серьезной угрозы многие страны призывают своих граждан покинуть Ливан. В частности, настойчиво заявили Германия и Саудовская Аравия.

Это подтверждают опасения президента Израиля Ицхака Герцога, ведь ситуация может выйти из-под контроля. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин предположил, что провокации "Хезболлы" могут вовлечь израильтян и ливанцев в нежелательную войну.

Ранее "Телеграф" писал, что иностранные посредники пытаются предотвратить войну между Израилем и Ливаном.