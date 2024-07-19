Масштабный сбой у Microsoft нарушил работу компаний по всему миру, зацепило и аэропорты: названа возможная причина

Специалисты корпорации еще исследуют проблему

Корпорация "Майкрософт" сообщила о масштабном сбое в работе своих программ и служб Microsoft 365. Поэтому пользователи по всему миру не смогли получить доступ к ее облачным вычислительным платформам.

Как пишет The Wall Street Journal, тысячи пользователей по всему миру сообщили о проблемах со службами Microsoft на вебсайте Downdector.com. Этот ресурс отслеживает сбои в работе сервисов.

"Мы исследуем проблему, влияющую на возможность пользователей получить доступ к разным приложениям и службам Microsoft 365", — сообщили в Microsoft 365 Status.

Следует отметить, что пользователи Windows по всему миру наблюдают ошибку BSOD или "синий экран смерти" на своих экранах. Массовый сбой Windows 10 BSOD связан с обновлением Crowdstike, программы, предоставляющей передовые решения по кибербезопасности для ПК с Windows.

Проблемы с Windows зафиксированы и в Украине. Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в одном из офисов заблокировались ноутбуки, на которых была установлена официальная операционная система Windows.

Кроме того, сбой заставил бюджетную авиакомпанию Frontier упразднить некоторые рейсы. Перевозчик заявил, что предложит возмещение пострадавшим пассажирам. В свою очередь управление гражданской авиации США сообщило, что авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших из-за глобального сбоя.

По данным Downdector.com, зафиксированы сбои в работе других компаний и служб. Так, проблемы наблюдались у Amazon, Instagram, соцсети X (Twitter), платежной системы Visa, а также службы спасения США 911. Кроме того, технические сбои затронули Лондонскую биржу, банки, системы аэропортов Испании, Ирландии, Австралии, а также сотни других компаний.

Как отметил основатель Monobank Олег Гороховский, глобальный IT-сбой по всему миру связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. По его словам, из-за этого множество компаний оказались в "нокдауне".

Напомним, утром в пятницу, 19 июля, произошел масштабный сбой в работе "Новой почты", а также возникли проблемы также с мобильной связью и цифровым банкингом. В частности, есть перебои в работе мобильного оператора Vodafone и Sense Bank.