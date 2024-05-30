В Monobank масштабный сбой уже третий раз за месяц: подробности

Фиксировались проблемы с транзакциями

В четверг, 30 мая, в мобильном приложении Monobank уже третий раз за месяц произошел масштабный сбой. Люди жаловались, что не могут пользоваться онлайн-банкингом.

Эту информацию подтвердил учредитель банка Олег Гороховский. Отмечалось, что мобильное приложение перестало загружаться и не работала авторизация. Некоторые люди также фиксировали проблемы с транзакциями.

"Наблюдали проблемы с р2р пересказами в приложении. Сейчас уже все работает как надо", — говорится в сообщении.

Служба поддержки Monobank извинилась за неудобства и заметила, что команда работает над решением проблемы. Также не все пользователи фиксировали проблему, ведь у некоторых банкинг работал нормально.

Напомним, что это уже третий масштабный сбой в работе Monobank за май. В начале месяца пользователи 1 и 2 мая тоже наблюдали затруднения в работе. Тогда причиной послужили технические работы и мощная атака DDoS.

Ранее "Телеграф" писал, что в Telegram произошел масштабный сбой 24 мая. Тогда о проблемах сообщили пользователи из разных уголков мира: США, Украины, Узбекистана и других стран.