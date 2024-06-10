Сбой в "Киев Цифровой" и на сайте "Укрзализныци": какие услуги недоступны

Также не работают терминалы на одной из станций скоростного трамвая

В понедельник, 10 июня, произошел сбой в приложении "Киев Цифровой". Жители столицы не могут купить билеты на кольцевую электричку.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. На городской транспорт покупка билетов доступна.

Пользователи столкнулись с проблемой приобретения билета, по нажатию кнопки оплаты появляется сообщение "Сервис временно не работает". В сети пишут, что у некоторых киевлян вообще не загружалось приложение "Киев Цифровой".

Также СМИ сообщают о сбое на сайте "Укрзализныци". Интерфейс для покупки билетов недоступен. У пользователей нет возможности ни приобрести, ни забронировать билеты.

Киевляне пишут, что кроме этих проблем, на станции скоростного трамвая "Гната Юры" не работают банковские терминалы. Жители столицы не могут купить билет.

Когда будут доступны сервисы – неизвестно. Пока сбой в системе официальные источники не прокомментировали.

Отметим, что купить билет на городской транспорт в "Киев Цифровой" можно, не удается только на кольцевую электричку.

Ранее "Телеграф" писал, что в двух районах Киева надолго отключат горячую воду. Отключения связаны с проведением плановых гидравлических испытаний теплосетей.