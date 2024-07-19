Не только "Новая почта": в Украине также произошел сбой в работе Vodafone, Sense Bank и других сервисов

Компании работают над устранением последствий сбоя

С утра в пятницу, 19 июля, масштабный сбой произошел не только в работе "Новой почты", проблемы есть также с мобильной связью и цифровым банкингом. В частности, есть перебои в работе мобильного оператора Vodafone и работе Sense Bank.

В сети провели опрос украинцев, в работе каких сервисов наблюдаются сбои. Так, Vodafone не работает у 33% абонентов, 45% заявили, что у них проблем нет. 29% принявших участие в опросе сказали, что у них не работает Sense Bank.

Со сбоями в работе Vodafone столкнулись и сотрудники "Телеграфа". В частности, невозможно совершить звонок, при этом интернет работает.

О проблемах с работой Sense Bank сообщается на его Facebook-странице. Возникли временные технические трудности в Sense SuperApp.

"Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", — сказано в сообщении.

Что не работает:

отображение продуктов, карт и счетов

переводы и обмен валют

оплата услуг

покупка облигаций и автоцивилки

открытие депозитов и кредитов

сборки и справки

В сети пишут и о проблемах с работой других сервисов. Сбой охватил Монобанк, ПриватБанк, lifecell, супермаркете МЕТРО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае три раза происходил масштабный сбой в работе приложения Monobank.