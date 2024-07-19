У "Новой почты" был масштабный сбой: что случилось и работает ли уже сервис

Работу оперативно возобновили

С утра в пятницу, 19 июля, в системе "Новой почты" произошел масштабный сбой. Клиенты сообщают о прекращении работы отделений в некоторых регионах.

UPD В 10:13 в "Новой почте" порадовали, что работа всех клиентских систем и сервисов возобновлена. Там принесли извинения за неудобства и добавили, что ждут своих клиентов в отделениях и у почтоматов.

Как сообщает "Телеграф", такая ситуация возникла как минимум в Киеве, Харькове и Полтаве. По словам клиентов, отделения не работают, посылки не принимают, а телефоны поддержки клиентов "Новой почты" не отвечают.

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов. Причины уже выяснены. Работа будет возобновлена ​​в ближайшее время. Как только поднимемся – обязательно проинформируем", — прояснили ситуацию в Новой почте.

Как рассказывал "Телеграф", 12 июня, в Киеве перевернулся прицеп грузовика "Новой почты". Событие произошло около 3 часов ночи на улице Елены Телиги.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки российских оккупантов по Одессе 1 мая были уничтожены сортировочное депо и отделение "Новой почты". Уничтожено 15,5 тонны заказов, которых ждали получатели.