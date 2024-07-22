Спікер Палати представників висунув вимогу відставки Байдена: у Білому домі зреагували

Джонсон вимагає відставки Байдена, Білий дім проти

Президент США Джозеф Байден нібито повинен негайно піти у відставку після того, як він відмовився висувати свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році. А балотування на виборах віцепрезидента Камали Гарріс нібито не покращить політичної ситуації для демократів.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, коментуючи рішення Байдена. За його словами, демократи нібито вчинили протизаконно, замінивши свого кандидата.

"Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена "партія демократії" довела прямо протилежне", – заявив він.

Окрім того, Джонсон заявив, що віцепрезидент США Камала Гарріс – нібито співавтор "катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена". Джонсон висунув вимогу для Байдена – терміново піти у відставку, оскільки свара шкодить інтересам США у всьому світі.

"Незалежно від хаосу в нинішньому Білому домі, нашим супротивникам по всьому світу слід нагадати, що Конгрес США, американські військові та американський народ повністю готові і віддані справі захисту наших інтересів як вдома, так і за кордоном. Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку. 5 листопада не може настати досить скоро", — додав він.

У Білому домі тим часом, коментуючи заяву Джонсона, зазначили, що Байден чекає, коли закінчиться його президентський термін. Однак Байден не збирається на догоду республіканцям достроково залишати посаду, а замість цього буде працювати над економікою.

"Президент Байден успадкував економіку, що перебуває у вільному падінні, рівень насильницької злочинності, який стрімко зростає, і союзи, що розвалилися, свого попередника. Він змінив ситуацію, забезпечивши найвище економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницької злочинності за майже 50 років, водночас зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли… Він продовжуватиме боротися за захист свобод американців від радикальних заборон на аборти та зазіхань на верховенство закону", — пояснив позицію Білого дому прессекретар Ендрю Бейтс.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.