Не всегда были конкурентами: стало известно об интересной связи между Трампом и Харрис (фото)

В сети всплыло доказательство

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в прошлом поддерживал финансовыми пожертвованиями кампании вице-президента США Камалы Харрис, которая тоже планирует принять участие в президентской гонке. Известно о двух таких случаях.

Об этом пишет американское издание Newsweek. Так, 26 сентября 2011 года Трамп перевел ей пять тысяч долларов, а 20 февраля 2013 – еще тысячу долларов. В то время Харрис баллотировалась на должность генерального прокурора Калифорнии.

По данным издания, жертвовал деньги на избирательную кампанию Харрис не только сам Трамп. Так, его дочь Иванка Трамп в 2014 году перевела в ее поддержку две тысячи долларов. При этом представители Харрис заверили, что они не просили Трампа или его родственников о пожертвованиях.

Издание отмечает, что ранее Трамп часто жертвовал деньги в поддержку демократов. Так, в 2001 году он выделил тысячу долларов на кампанию тогдашнего сенатора Джо Байдена. В следующем году, по данным OpenSecrets, он пожертвовал Байдену уже пять тысяч долларов.

Следует отметить, что в сети также распространяется фотокопия чека от Трампа. Отмечается, что это было пожертвование на кампанию по переизбранию Харрис на прокурорский пост в 2011 году.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока. Он также пообещал позже выступить с обращением к нации, в котором объяснит причины своего решения.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине, и какие имеет шансы на победу.