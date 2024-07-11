Скандал вокруг детского лагеря в Испании: пиар-директор объяснила ситуацию

Лагерь работает по всем нормам ЕС

В четверг, 11 июля, украинское информационное пространство взбудоражило известие из-за неудовлетворительных условий содержания украинских детей в летнем лагере Star Time Camp в Гранаде (Испания). В то же время пиар-директор лагеря опровергла информацию о том, что дети находятся в ужасных условиях и были поселены в полиэтиленовые палатки, без свободного доступа к санузлу и даже воде.

Об этом София Авсаджанишвили рассказала в комментарии "Телеграфу". По ее словам, Star Time Camp — самый большой лагерь в Испании, создавший большую конкуренцию на рынке и теперь подвергающийся безосновательным атакам конкурентов.

"Мы знаем кто это делает, и наши юристы и правоохранительные органы уже этим занимаются. Относительно поста госпожи Задорожной на котором базируется новость. Она была у нас в лагере, хвалила его, говорила что мы лучший лагерь и даже собралась отправить к нам ребенка. У нас есть документ, подписанный ею акт проверки лагеря", — отметила Авсаджанишвили.

Пиар-директор отметила, что лагерь работает по всем нормам ЕС и постоянно проходит различные проверки соответствующих органов.

"Если бы мы что-то нарушали по нормам и закону, лагерь бы уже не работал. Что касается фото, которые она использовала. Это фото из закрытого на ремонт глэмпа, где дети даже не проживали. Использованы ради манипуляции. Для чего она это делает, по чьему указанию топит украинский бизнес, это только она может ответить. Мы можем говорить только за себя", — отметила Авсаджанишвили.

Она добавила, что с запуском новой локации у них встречались некоторые форс-мажоры, но они решались быстро, а родители получали компенсации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда дешевле отдыхать за границей. Если правильно выбрать даты, можно существенно сэкономить.