Путин доездился: Южная Корея вызвала российского посла из-за визита диктатора в КНДР

Сеул оставляет за собой право отреагировать должным образом, России эта реакция очень не понравится

После визита российского диктатора Владимира Путина к главарю северокорейских террористов Ким Чен Ыну Южная Корея вызвала российского посла. Ему заявили протест о подписании Россией и КНДР соглашения о военном сотрудничестве и потребовали расторгнуть этот договор между двумя режимами.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что вице-министр иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн заявил российскому послу Георгию Зиновьеву, что Южная Корея требует немедленного прекращения какого-либо военного сотрудничества РФ с Северной Кореей.

Ким Хон Гюн также отметил, что любое военное сотрудничество с КНДР – нарушение решений Совета Безопасности ООН. Также это представляет угрозу безопасности Южной Кореи, поэтому Сеул оставляет за собой право отреагировать должным образом, России эта реакция очень не понравится.

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В ответ российский посол заявил, что Россия не собирается подвергаться шантажу и угрозам Сеула и соврал, что соглашение двух террористических режимов якобы не направлено против третьих стран. Также он заявил, что передаст требования Сеулу Москве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в США оценили визит российского диктатора в КНДР. В Белом доме полагают, что он хочет собрать коалицию вокруг РФ.

Во время встречи двух диктаторов Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине" (так в РФ называют войну против Украины).

После путинского визита в Кима, 20 июня советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Ходжин заявил о том, что южнокорейское правительство пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине. Случилось это на фоне подписания Северной Кореей и Россией нового договора о партнерстве.