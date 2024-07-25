Выход с выборов, ситуация в Украине и похвала Камале Харрис: Байден обратился к американской нации

Байден будет работать над поражением Путина в Украине и над прекращением войны в Газе

Президент США Джозеф Байден 24 июля обратился к народу Соединенных штатов Америки из-за снятия своей кандидатуры с президентских выборов в США. Он также рассказал о своих приоритетах до конца президентского срока и похвалил Камалу Харрис, которая станет новым кандидатом в президенты от Демократической партии.

Обращение президента США из Овального кабинета Белого дома транслировало CNN. Объясняя причины, по которым он покинул предвыборную кампанию, Байден сказал, что хотел "передать факел" новому поколению и этим объединить нацию, поскольку выборы 2024 года, по его мнению, это борьба за спасение демократии.

"Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии — в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", – заявил он.

Среди приоритетов на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента США Байден назвал работу по прекращению войны в Секторе Газа и обеспечение поражения российского диктатора Владимира Путина в Украине. Также он планирует заняться рядом внутриамериканских проблем.

"Следующие шесть месяцев будут сосредоточены на выполнении моей работы на посту президента. Это значит, что я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права, от права голоса до права выбора. Я буду продолжать выступать против экстремизма на почве ненависти, давать понять, что в Америке нет места политическому насилию или какому-либо другому насилию, никогда, и точка. Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы окончить войну в Газе. Возвратить домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить захватившего Украину Путина. Мы сохраним НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю", – заявил он.

Также Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис, которая станет новым кандидатом на пост президента США от демократов, и посоветовал американцам поддержать именно ее кандидатуру. Американскому народу придется выбрать курс будущего США, и лучше, чтобы это был не Трамп.

"Я выразил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способна. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом. Вы делаете этот выбор", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.