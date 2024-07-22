Байдена "похоронили" на телевидении США: в чем причина

На канале отметили, что президент давно никто не видел

В США главной темой для обсуждения стало снятие президента Джо Байдена с избирательной гонки. При том, это произошло настолько неожиданно, что в СМИ уже и вовсе задались вопросом о том, а жив ли он вообще.

В частности допущение, что с американским президентом может быть что-то не так уже прозвучали на канале FOX. Там попросили его администрацию предоставить хотя бы фото того, как президент выглядит в настоящий момент.

В эфире новостного выпуска ведущие отметили, что после того, как Байден сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов, публика не видела его вживую ни в его доме в Делавэре, ни в Белом доме. Они выразили надежду, что с ним все в порядке, однако добавили, что сейчас не то время, чтобы бесследно исчезнуть.

"Дайте доказательство того, что он жив, пожалуйста", — сказала ведущая.

Важно понимать, что канал Fox News имеет многочисленные связи с Республиканской партией, а его ведущие часто участвуют в политических мероприятиях этой политсилы. Кроме того канал поддерживает контакт с Дональдом Трампом. В целом он имеет репутацию главного телеканала для республиканской аудитории, а его аудитория оценивается в 2,5 миллиона зрителей ежедневно.

Также стоит отметить, что возраст и состояние здоровья стали одной из главных причин для критики Байдена со стороны Республиканской партии. В штабе Трампа убеждены, что действующий президент США слишком стар, чтобы занимать свой пост еще четыре года.

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте грядущих выборов, а потому он 21 июля сообщил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент США показал очень невзрачные результаты. Это стало причиной того, что даже его советники начали рекомендовать ему отказаться от планов на второй срок.