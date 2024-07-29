Орбан звинуватив Польщу у "лицемірстві": Варшава їдко відповіла

Політика та риторика Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською, заявила Варшава

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час візиту до Румунії заявив, що Польща веде "лицемірну політику". Також він розкритикував усе, що роблять Європейський Союз та інші західні країни, проте не забув похвалити експрезидента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомило видання Europa Libera. Орбан зокрема звинуватив Польщу в тому, що вона нібито змінює на свою користь баланс сил у Європі.

"Вони критикують нас за відносини з Росією, тоді як самі ведуть із нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", – заявив Орбан.

Варшава не забарилася з відповіддю. Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що політика та риторика Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською, пише PAP. Він зазначив, що Орбану варто було б вийти з Євросоюзу та створити альянс зі своїм кумиром Путіним, раз угорському прем'єру не подобаються ті організації, членом яких є Угорщина зараз.

"Ми не ведемо бізнес із Росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який перебуває на узбіччі міжнародного суспільства — як у Європейському союзі, так і в НАТО. Це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський союз і НАТО… Чому б Орбану не створити союз із Путіним та іншими авторитарними державами такого типу? За принципом: якщо ви не хочете бути членом якогось клубу, ви завжди можете вийти з нього. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика на цей час", – сказав посадовець.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна. Вона назвала його "місією умиротворення".

Водночас Орбан нещодавно відвідував і кандидата у президенти США Дональда Трампа. Угорський прем'єр розповів про його плани щодо припинення війни між Україною та Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пропонує Орбан у своєму мирному плані, який уже надіслали лідерам ЄС.