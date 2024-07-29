"Таємна вечеря" чи олімпійські боги: ChatGPT відповів, на що йому більше схоже скандальне шоу з трансгендерами на Олімпіаді 2024

Ми показали двом ШІ скриншот із заходу і картини та попросили порівняти

У п’ятницю під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року вибухнув релігійний скандал. Частина шоу на відкритті була присвячена інклюзивності: в одній зі сцен запросили драг-квін, яких розсадили за довгим столом з одного боку.

Композиція нагадала публіці картину Леонардо Да Вінчі "Таємна вечеря", що викликало обурення вірян, адже начебто замість 12 апостолів і Христа за столом сиділи переодягнені чоловіки. Уже потім на стіл винесли напівоголеного співака в образі античного бога Діоніса, що вже натякало на Олімпійські ігри та сюжет із олімпійськими богами.

Пізніше організатори перепросили перед християнською спільнотою за непорозуміння. Режисер-постановник вступного шоу Олімпійських ігор Томас Жоллі пояснив західним ЗМІ, що надихався нібито іншою картиною — "Бенкетом богів" Яна ван Бейлерта, пише проєкт "По той бік новин". У мережі виникла суперечка, чи дійсно автори жодним чином не використовували натяки на "Таємну вечерю". Частині людей дійсно перформанс нагадує саме картину з міфічним сюжетом.

В мережі сперечаються, чи дійсно в сцені є щось подібне до Таємної вечері

Можете переглянути, як виглядає сама сцена на відкриття Ігор, одна з версій "Таємної вечері" та "Бенкет Богів". Ми ж вирішили запитати у нейромереж, на що схожий їм цей фрагмент з відкриття Олімпійських ігор 2024. Запитали ChatGPT-4о та його конкурента Claude AI. Обом показали спершу скриншот із відкриття "ОІ", а потім картини.

Результати:

ChatGPT після перегляду обох картин сказав, що це більш нагадує "Святу вечерю" за чотирма критеріями: композиція, позиції фігур, антураж, елементи сцени.

Відповідь ChatGPT

Сlaude AI навіть не дивлячись на інші картини, одразу зазначив, що сцена з драг-квін нагадує "Таємну вечерю". Також він зміг в темряві розгледіти Ейфелеву вежу та припустити, що дія відбувається в Парижі.

Claude AI

Відповідно, ШІ не може погодитися з тим, що сцена на відкритті Олімпійських ігор з самого початку нагадувала "Бенкет богів". Однак, на думку обох нейромереж, збіг можливий через те, що сцена "Таємної вечері" є дуже популярним образом в західній культурі й багато творців навіть несвідомо можуть використовувати подібні елементи.

Нагадаємо, що це не єдиний конфуз на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Раніше там переплутали прапори кількох країн. Серед іншого, "Телеграф" розповідав про ціни на їжу та інше на Олімпійських іграх.