Олимпиада-2024 недешевое удовольствие: "Телеграф" узнал цены на еду, сувениры и билеты на Игры

Организаторы Игр стараются заработать на всем, в том числе и на болельщиках

Олимпиада-2024 в Париже набирает обороты, разыграны первые комплекты наград, определены первые чемпионы. В то же время болельщики уже начали тратить немалые деньги на развлечения на олимпийских объектах.

"Телеграф" посетил несколько локаций на Играх в Париже, побывав на теннисе, регби-7 и плавании. И убедился, что посещение соревнований, далеко не самое дешевое удовольствие в Париже.

"Золотой" олимпийский перекус

Отправляясь на олимпийские соревнования на целый день болельщик, разумеется, должен предусмотреть траты на еду. И тут посетителей объектов Игр ждут не самые приятные сюрпризы.

Обычная поллитровая бутылка сладкой газированной воды от многолетнего спонсора Игр Coca-Cola стоит 5 евро. Но просто бутылкой ты обойтись не сможешь. Напиток продается только без бутылки и только в сувенирном стаканчике, изготовленном специально для Олимпиады-2024 и стоит он еще 2 евро. Итого, чтобы не умереть от жажды, а в Париж в воскресенье вернулась сильная жара, придется раскошелиться на 7 евро. Умножаю в уме 7 на 45 (нынешний курс евро в Киеве) и понимаю, что этот напиток просто "золотой".

Говоря о других напитках стоит отметить, что минеральная вода стоит 3,5 евро, а вот пиво — 8 евро. Но, опять же, все напитки вам продадут только в брендированном стаканчике. А это, опять же, еще 2 евро.

Весьма дорогая на Играх и еда — салаты стоят по 9 евро, сендвичи с разными начинками — по 7, чипсы — 4 евро. При этом, стоит учитывать, что все это закуски. Полноценной еды организаторы на спортивных объектах не предлагают.

Сувениры — на разный вкус и кошелек

Как всегда, на крупных спортивных соревнованиях, в продаже есть и разнообразные сувениры. При этом, разнообразные вещи с олимпийской символикой есть, как эконом-вариант, так и подороже.

Самый "ходовой" товар на Играх — талисман. Нынешний "фригги" средних размеров расходится по 20 евро за штуку, при этом, разлетается большими темпами. Не менее популярны и магнитики с эмблемой Париж-2024 и брелки. Но они стоят в два раза дешевле по 10 евро.

А вот брелки с изображением Эйфелевой башни с олимпийскими кольцами стоят по 12 евро за штуку. Другое дело — одежда. Если футболка стоит 30 евро, то худи — 65 евро.

Билеты подешевле или пакеты гостеприимства

Впрочем, все это "цветочки" по сравнения с самым главным. Наиболее затратным и сложным для болельщиков оказалось вообще попасть на олимпийские объекты, чтобы воочию увидеть Игры. Для того, чтобы попасть на олимпийские соревнования изначально было два пути. Или просто купить билет и слиться с общей массой зрителей или купить пакет гостеприимства и получить полное удовольствие — находясь в отдельной ложе, на местах с лучшим обзором арены, отдельным местом на парковке, изысканным питанием и прочими "прелестями жизни".

Разумеется, самые дорогие билеты продаются на наиболее популярные виды спорта. Так, для любителей тенниса стоимость билета квалификационного турнира составляет 260 евро. Столько же стоит просмотр квалификации по прыжкам в воду и отборочный турнир в художественной гимнастике. Стоимость билета на соревнования спортсменов за медали значительно вырастает. На тот же решающий матч мужского одиночного турнира по теннису можно купить билет за 600-900 евро. Билеты на бокс обойдутся в 210 евро в первых раундах, а затем цена возрастет до 520 евро. Билеты на баскетбол стоят 980 евро на мужской финал и 510 евро на женский. В легкой атлетике билеты на финальный забег среди мужчин (100 метров) оцениваются от 85 до 980 евро в зависимости от места на огромной арене "Стад де Франс". Во столько же обойдется просмотр финальных соревнований по плаванию. Самый дешевый билет на медальные соревнования предлагается любителям пулевой стрельбы — 45 евро.

А вот обладатели самых дешевых билетов (24 евро) смогут рассчитывать на просмотр соревнований на стадии квалификации в зонах, сильно удаленных от соревновательной площадки. Стоимость самых дорогих билетов на не медальные соревнования колеблется от 70 евро за просмотр водного поло и гольфа до 90 евро на современное пятиборье, гребной слалом, гребной спринт и спортивное скалолазание.

Большой популярностью в Париже пользуются пакеты гостеприимства, предусматривающие определенную культурную программу во время Игр. Существует несколько направлений: современный Париж, мода и стиль, гастрономические особенности, история и культура, а также активный и оздоровительный отдых. Стоимость подобного пакета начинается от 100 евро.

Несмотря на дороговизну билетов Игры вызвали беспрецедентный интерес и ажиотаж в мире. 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр, побив рекорд Атланты-1996, когда американцы реализовали 8,3 млн билетов. Впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн.

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