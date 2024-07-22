Где можно смотреть Олимпийские Игры 2024: расписание трансляций

Официальным транслятором Игр в Украине будет "Суспільне", также Игры можно будет посмотреть на каналах Eurosport в MEGOGO

26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024, которые будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины, от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.

Официальным транслятором Игр в Украине будет "Суспільне", сообщает "Телеграф". Бесплатную трансляцию соревнований можно будет просмотреть на канале "Суспільне Спорт" и на местных телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" и т.д.). Также трансляции будут доступны на "Радио Проминь".

Количество эфирных часов составит не менее 200 часов. На сайте "Суспільне" будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований.

Также MEGOGO будет транслировать Олимпиаду в максимальном объеме в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery, предлагая прямые трансляции с комментариями на украинском языке.

В дополнение к Eurosport 1 и Eurosport 2, где основное внимание уделяется премиальным видам спорта, таким как легкая атлетика, плавание, гимнастика, велоспорт на Eurosport 1, и видам спорта нового поколения на Eurosport 2, дополнительные брендированные каналы Eurosport 3 — Eurosport 9 будут обеспечивать трансляции тенниса, настольного тенниса, гольфа, футбола, баскетбола, бойцовских видов спорта, гандбола и волейбола. Эти семь специализированных спортивных каналов, ориентированных на прямые трансляции, обеспечат более 800 часов прямого эфира, а также будут предлагать отложенные и повторные трансляции

Лучшее из Олимпийских игр в Париже 2024 можно будет увидеть на специальном канале 4K. Там будут транслироваться церемонии открытия и закрытия, легкая атлетика, волейбол, плавание, велоспорт, дзюдо, спортивная гимнастика и многое другое в формате ультравысокого качества.

Олимпиада будет доступна в разделе "Спорт" в специальном одноименном подразделе на MEGOGO, который откроется в неделю Олимпиады, а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+. Все события мужского футбольного турнира и мужского олимпийского баскетбольного турнира, часть женского олимпийского футбольного и баскетбольного турниров, а также соревнования по теннису, боксу, борьбе и некоторым другим видам спорта, включая финальные стадии, будут доступны с прямыми комментариями на украинском языке.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия установит антирекорд на Олимпиаде в Париже.