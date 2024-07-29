Мгновенная карма: спортсмен на Олимпиаде проявил неуважение к сопернику, после чего получил травму (видео)

Спортсмен покидал площадку в слезах

На Олимпийских играх в Париже прошел турнир по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 65 кг. Победу в турнире отпраздновал знаменитый японец Хифуми Абэ, однако соревнования омрачил неприятный инцидент на ковре.

Таджикский дзюдоист Нурали Эмомали в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо победил израильтянина Баруха Шмайлова, а после успеха не стал пожимать тому руку. Об этом сообщает New York Post.

Эмомали справился с израильтянином за 1 минуту и 17 секунд, после чего выкрикнул "Аллах Акбар". Добавим, что на предварительном этапе Игр Шмайлову отказался пожимать руку еще один соперник – Абдеррахман Бушит из Марокко.

Эмомали в четвертьфинале вышел на действующего олимпийского чемпиона Абэ, в схватке с которым он вывихнул плечо и досрочно покинул ковер в слезах. В сети отметили, что таджика настигла карма за неуважение к сопернику.

Напомним, Украина договорилась с МОК о том, что украинские атлеты не обязаны пожимать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже. Это решение вызвало истерику в России.