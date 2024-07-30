Цікаво, що інтереси Ірану в даному питанні вступають у пряме протиріччя з інтересами їхніх союзників – російських терористів

У кампанії віцепрезидента Камали Гарріс проти експрезидента Дональда Трампа з'явився несподіваний та не дуже бажаний союзник. Іран, схоже за все, використовує власні ресурси, в тому числі приховану активність у соціальних мережах, щоб спробувати підірвати кандидатуру Трампа на виборах в США.

Про це заявив співробітник Управління директора національної розвідки (ODNI), повідомляє CNN. Розвідка США зафіксувала спробу Тегерану вплинути на президентські вибори в США, оскільки Іран вважає, що перемога Трампа посилить напруженість у відносинах двох країн.

Зокрема, іранські спецслужби розгорнули кампанію через фейкові акаунти в соціальних мережах. В ODNI зазначили, що кампанія Ірану не є чимось неочікуваним, оскільки ще у 2020 році Тегеран діяв проти Трампа, підриваючи перспективи його переобрання. Тегеран не хоче мати справу з Трампом, який колись пішов на розрив ядерної угоди, погіршення стосунків з Іраном та ліквідацію Касема Сулеймані.

Цікаво, що інтереси Ірану в даному питанні вступають у пряме протиріччя з інтересами їхніх союзників – російських терористів. Терористичний режим в Росії, подібно до 2020 року, проводить операції на підтримку Трампа, водночас намагаючись очорнити демократів.

Постійне представництво Ірану при ООН, до якого журналісти звернулися за коментарем, заявило, що жодним чином не планує впливати на вибори в США. Інформацію про можливість іранського впливу там пояснили "виборчою кампанією".

"Значна частина таких звинувачень характеризується психологічними операціями, які мають штучно активізувати виборчі кампанії", – сказали у постпредстві.

Раніше "Телеграф" писав, що у США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.

Тим часом раптова заміна чинного президента Джозефа Байдена на віцепрезидента Камалу Гарріс, як кандидата на президентських виборах в США, стала шоком та ударом для багатьох представників путінської еліти. Представники верхівки російських терористів, які стежать за відносинами між Москвою та західними країнами, пов'язують багато надій з експрезидентом Дональдом Трампом.