Глава комитета Бундестага по обороне: Украина должна победить в войне

Три парламентские группы в немецком Бундестаге, включая Свободную демократическую партию, партию "Зеленых", а также ХДС/ХСС, убеждены, что Украина должна победить в войне.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага от Свободной демократический партии, глава комитета по обороне Маркус Фабер.

"В немецком Бундестаге пять парламентских групп. Крайне-правые, я полагаю, хотели бы, чтобы Путин победил. Мне жаль это говорить, но так оно и есть. Но они никогда не добьются успеха и не войдут в правительство. Есть еще четыре парламентские группы, из которых, я думаю, три — моя группа, а также консерваторы и "зеленые" — на 100% уверены, что Украина должна выиграть эту войну. Агрессивная война не может закончиться успехом агрессора, это только вызовет новую войну. Им ясно, что Украина должна победить эту войну. А вот в четвертой группе, среди социал-демократов — подход неоднозначный. Одни говорят, что Украина не должна проиграть, некоторые говорят, что Украина должна победить — зависит от конкретного человека", — заявил политик.

"Лично я считаю, что некоторые из них (депутатов Бундестага. — Ред.) все еще живут в своего рода пацифистском пузыре 1990-х годов. После холодной войны некоторые из них так и не поняли, что в Кремле сидит настоящий диктатор, очень агрессивный человек и его не впечатлит наша готовность к дискуссии. Его не впечатлит наша слабость. Поэтому я думаю, что мы не должны провоцировать его своими слабостями. Я думаю, что единственное, что поможет в такой ситуации, — это быть сильными, быть едиными, иметь работающую оборону. Это единственное, что может сдержать Путина(…) Украинцы сражаются за свою страну и за свое будущее, но очевидно, что в интересах Европы также снизить российский потенциал к агрессии. И Украина снижает этот потенциал России каждый день. Каждый уничтоженный российский танк — это минус один танк, который может атаковать Эстонию, Латвию или другую страну", — подытожил Маркус Фабер.

Ранее глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что победа Украины — предотвращение катастрофы и ключ к миру на Западе. Главная задача стран Запада — помочь Украине выдержать агрессивный натиск России, который происходит прямо сейчас, а далее — предоставить Украине такой объем помощи, чтобы помочь ей победить, что является ключом к миру и предотвращением катастрофы на самом Западе.