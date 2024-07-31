Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні

Три парламентські групи в німецькому Бундестазі, включно з Вільною демократичною партією, партією "Зелених", а також ХДС/ХСС, переконані, що Україна повинна перемогти у війні.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Маркус Фабер.

"У німецькому Бундестазі п'ять парламентських груп. Крайньоправі, я вважаю, хотіли б, щоб Путін переміг. Мені шкода це говорити, але так воно і є. Але вони ніколи не доб'ються успіху і не увійдуть в уряд. Є ще чотири парламентські групи, з яких, я думаю, три — моя група, а також консерватори і "зелені" — на 100% впевнені, що Україна повинна виграти цю війну. Агресивна війна не може закінчитись успіхом агресора, це тільки призведе до нової війни. Їм ясно, що Україна повинна перемогти цю війну. А ось у четвертій групі, серед соціал-демократів — підхід неоднозначний. Одні кажуть, що Україна не повинна програти, деякі кажуть, що Україна повинна перемогти — залежить від конкретної людини", — заявив політик.

"Особисто я вважаю, що деякі з них (депутатів Бундестагу. — Ред.) все ще живуть у свого роду пацифістській бульбашці 1990-х років. Після холодної війни дехто з них так і не зрозумів, що у Кремлі сидить справжній диктатор, дуже агресивна людина і його не вразить наша готовність до дискусії. Його не вразить наша слабкість. Тому я думаю, що ми не повинні провокувати його своїми слабкостями. Я думаю, що єдине, що допоможе в такій ситуації, — це бути сильними, бути об'єднаними, мати працюючу оборону. Це єдине, що може стримати Путіна (…) Українці б'ються за свою країну і за своє майбутнє, але очевидно, що в інтересах Європи також знизити російський потенціал до агресії. І Україна знижує цей потенціал Росії щодня. Кожен знищений російський танк — це мінус один танк, який може атакувати Естонію, Латвію або іншу країну", — підсумував Маркус Фабер.