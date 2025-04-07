Цены на лимоны поползут вверх в Украине. В чем причина

Одна из стран приостановила продажу лимонов за границу, поэтому в Украине цитрусового будет мало

Лимоны могут исчезнуть с полок украинских супермаркетов из-за временного приостановления экспорта из Турции с 8 апреля текущего года.

Причиной остановки вывоза этого цитрусового из страны стала неблагоприятная погода в районах сбора. Об этом сообщило "Dogus" со ссылкой на Министерство торговли.

Согласно заявлению Министерства, в некоторых частях страны была холодная погода и местами держались заморозки. Поэтому для поддержания баланса внутреннего спроса, предложения лимонов на рынке и предоставления приоритета безопасности, было решено прекратить экспорт из Турции.

Там же добавили, что они будут использовать "инструменты политики внешней торговли", чтобы защитить отечественное производство от спекулятивного роста ценников.

"В ближайшее время наше Министерство торговли будет тесно сотрудничать с соответствующими организациями государственного и частного секторов, особенно с Министерством сельского и лесного хозяйства, и, как и раньше, решительно использовать все политические меры и инструменты контроля, чтобы защитить продовольственные поставки и безопасность, облегчить доступ наших людей к продуктам питания по разумным ценам и предотвратить манипуляционные ситуации, которые могут возникнуть на продовольственных рынках", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых магазинах Украины килограмм черешни стоит как пенсия за месяц.