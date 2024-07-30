"Общество и так все знает": почему Трамп может отказаться от дебатов с Гаррис

Трамп назвал две причины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не исключает возможности дебатов с вице-президентом и потенциальным кандидатом от демократов Камалой Гаррис. Они могут пройти перед началом голосования в ноябре.

Об этом пишет The Hill. В то же время, Трамп оставил открытой возможность отказаться.

"Ответ — да, я, вероятно, в конце концов поучаствую в дебатах", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Однако Трамп настаивает, что любые дебаты должны состояться до начала досрочного голосования.

Также он назвал несколько причин, учитывая которые может не участвовать в них. В то же время его предупредили, что этот рисковый шаг позволит критикам указать на его страх. Одной из причин возможного отказа Трамп назвал лидерство в опросах, даже несмотря на небольшой "разрыв" с Гаррис. Вторая причина — то, что общественность и так знает позиции обоих кандидатов.

"Ответ да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать. Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости… Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC", — пояснил республиканский кандидат. .

Напомним, что президент США демократ Джо Байден и Трамп договорились о двух "раундах" дебатов — 27 июня и 10 сентября на телеканале ABC News. После провальных дебатов и большой волны критики Байден все же вышел из избирательной гонки и его заменила Камала Гаррис.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп планирует запустить рекламную кампанию против Гаррис.