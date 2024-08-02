Ситуация с Ираном и Израилем обостряется: что известно о вероятном начале войны

Британские военные базы на Кипре приведены в состояние полной боевой готовности

На фоне угроз Ирана атаковать Израиль США хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты. В то же время Франция призвала своих граждан покинуть Иран.

Как отмечает The New York Times, американские силы принимают все "необходимые меры" для повышения боеспособности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок.

Но вопрос количества самолетов, которые будут направлены на Ближний Восток, еще не решен, ведь топ-чиновники Пентагона, включая министра обороны Ллойда Остина, пока не приняли соответствующее решение.

США не пытаются эскалировать конфликт, их цель, по словам источника, помочь защитить Израиль. А для этого нужно "скорее отправить нужное количество самолетов".

Как реагирует мир на возможное обострение ситуации на Ближнем Востоке

Франция призывает своих граждан покинуть Иран, а Кипр и Греция закрывают свое воздушное пространство.

"Из-за повышенного риска военной эскалации в регионе французским гражданам, которые все еще находятся в Иране, предлагается покинуть его как можно скорее", — сообщили в посольстве в Тегеране.

Кипр останавливает все полеты в небе страны с 17:00 2 августа. В то же время, британские военные базы "Акротири" и "Декелия" на Кипре приведены в состояние полной боевой готовности.

В Египте и Иордании заявили, что будут противодействовать любому нарушению своего воздушного пространства, независимо от того, куда и откуда летит снаряд. В этих странах и Греции с вечера останавливаются все полеты в небе.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тегеране простились с убитым предводителем ХАМАС под пожелание гибели врагам.