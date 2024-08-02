Ситуація з Іраном та Ізраїлем загострюється: що відомо про ймовірний початок великої війни

Британські військові бази на Кіпрі приведені в стан повної бойової готовності

На тлі погроз Ірану атакувати Ізраїль США хочуть направити на Близький Схід додаткові бойові літаки. Водночас Франція закликала своїх громадян залишити Іран.

Як зазначає The New York Times, американські сили вживають усіх "необхідних заходів" для підвищення боєздатності та захисту американських військ та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угруповань, що підтримуються ним.

Але питання кількості літаків, що будуть направлені на Близький Схід ще не вирішено, адже топчиновники Пентагону, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна, наразі не ухвалили відповідне рішення.

США не намагаються ескалувати конфлікт, їх мета, за словами джерела, допомогти захистити Ізраїль. А для цього потрібно "якнайшвидше відправити потрібну кількість літаків".

Як реагує світ на можливе загострення ситуації на Близькому Сході

Франція закликає своїх громадян залишити Іран, а Кіпр та Греція закривають свій повітряний простір.

"Через підвищений ризик військової ескалації в регіоні французьким громадянам, які все ще перебувають в Ірані, пропонується покинути його якомога швидше", — повідомили у посольстві в Тегерані.

Зазначається, що Кіпр зупиняє всі польоти у небі країни з 17:00 2 серпня. Водночас британські військові бази "Акротірі" та "Декелія" на Кіпрі приведені в стан повної бойової готовності.

В Єгипті і Йорданії заявили, що протидіятимуть будь-якому порушенню свого повітряного простору, незалежно від того, куди і звідки прямує снаряд. В цих країнах та Греції з вечора припиняються усі польоти в небі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Тегерані попрощались з вбитим ватажком ХАМАСу під побажання загибелі ворогам.