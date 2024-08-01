Иран направил запрос Генсеку ООН и представителям российского террористического режима, председательствующего в Совбезе

Совет Безопасности Организации Объединенных наций планирует провести срочное заседание из-за угрозы полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Отмечается, что ликвидация Израилем главаря террористов ХАМАС Исмаила Хании и публичное обещание мести от Ирана могут привести к масштабному столкновению в регионе.

Об этом сообщает The Times of Israel. В частности, ситуацию вокруг уничтожения Хании планируется обсудить на заседании.

Обсуждение вопроса запросил Иран, направивший запрос Генеральному секретарю ООН и представителям российского террористического режима, председательствующего в Совбезе в июле. Запрос Тегерана поддержали его союзники – российские террористы, коммунистический Китай и Алжир.

Напомним, что утром 31 июля стало известно, что в Иране убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Мужчина попал в новый так называемый "расстрельный список" Израиля, который был создан после атак 7 октября 2023 года. Тогда там пообещали атаковать всех лидеров ХАМАСа.

После ликвидации в Тегеране Хании, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Хаменеи держит в своих руках реальную власть в Иране, имеет последнее слово при принятии любых решений на государственном уровне и является главнокомандующим иранскими вооруженными силами.