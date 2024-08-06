"Умен и хитер, яростно ненавидит евреев": у ХАМАС появился новый лидер, что о нем известно

Новый лидер группировки был одним из организаторов нападения на Израиль

После ликвидации главаря ХАМАС Исмаила Хании у радикального движения появился новый лидер. Им стал Яхья Синвар, который является одним из основателей военного крыла организации.

Информацию об этом сообщили в канале ХАМАС в Telegram. Синвар считается одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября.

"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) объявляет о назначении лидера Яхьи Синвара главой политического бюро движения", — говорится в сообщении.

Синвар в 25 летнем возрасте создал организацию внутренней безопасности ХАМАС и персонально участвовал в убийствах палестинцев, которые подозревались в сотрудничестве с Израилем. В 1989 году он был осуждён за 12 убийств и приговорен к пяти пожизненным заключениям, впрочем, в 2011 году он вышел на свободу по обмену.

В США его считают глобальным террористом особого значения, а в Британии против него ввели санкции.

С 2018 года он руководил столкновениями на границе Израиля и Сектора Газы и даже сам в них участвовал.

"Он крайне харизматичен, очень умен и хитер, яростно ненавидит евреев и не интересуется ничем, кроме джихада <…> Он фанатик и социопат <…> У него огромные амбиции", — рассказывал о Синваре бывший глава службы безопасности Израиля Михи Коби, вспоминая, как проводил его допросы.

Как сообщалось ранее, 31 июля в столице Ирана Тегеране ликвидирован главарь радикального движения ХАМАС Исмаил Хания. Его называли "главным врагом Израиля", в Иран он прибыл из Катара на инаугурацию президента страны Масуда Пезешкиана.