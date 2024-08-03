Убийство предводителя ХАМАСа: в СМИ обвиняют Моссад, а в Иране массовые задержания

Убийство Исмаила Хании стало большим ударом для властей Ирана

В Иране во время расследования убийства главаря террористического исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании было арестовано более 20 человек. В их число входит высокопоставленный офицер разведки, военный чиновник и сотрудник военного пансионата в Тегеране.

Об этом сообщает The New York Times, опираясь на двух иранских собеседников. Отмечается, что убийство главаря ХАМАСа стало большим ударом для властей Ирана, на что указывают эти аресты.

Заметим, что убили Исмаила Ханию в комплексе, находящемся под усиленной охраной Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам директора проекта Кризисной группы в Иране Али Ваэза, то, что Иран допустил убийство лидера ХАМАС на своей территории, может сигнализировать его врагам о том, что Тегеран не способен защитить ключевых союзников и, возможно, даже свой режим.

Следователи считают, что нанятые для убийства лица находятся в Иране, поэтому они тщательно изучают записи с камер наблюдения в аэропортах Исламской Республики за несколько месяцев и списки авиапассажиров.

В то же время британская газета The Daily Telegraph (DT) сообщила, что израильская разведслужба "Моссад" наняла сотрудников органов безопасности Ирана для убийства предводителя ХАМАСа. Агенты были выбраны среди членов подразделения КСИР "Ансар аль-Махди". Они отвечали за безопасность высокопоставленных официальных лиц.

Заметим, что КСИР пообещал отомстить за убийство Хании. Иранское агентство IRNA распространило заявление КСИР, в котором ответственность за организацию убийства возложена на Израиль и США. Корпус утверждает, что Хания был убит "выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о вероятном начале большой войны, ведь ситуация с Ираном и Израилем обостряется.