Напряженность на Ближнем Востоке растет: база США в Ираке подверглась обстрелу, - Reuters

Удар был нанесен российскими ракетами "Катюша"

В понедельник, 5 августа, была атакована военная база США в Ираке. Ранения получили по меньшей мере пять американских военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США. Атака произошла на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, который готовится к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников после ликвидации высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла на прошлой неделе.

Два источника в иракских силах безопасности сообщили об ударе двумя ракетами "Катюша" по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака. Другой собеседник издания в иракских силах безопасности утверждает, что ракеты упали внутри базы. Неясно, была ли атака связана с угрозами Ирана отомстить за убийство лидера ХАМАС.

Американские официальные лица на условиях анонимности сообщили, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По предварительным данным ранено пять военнослужащих США, но после уточнения эти данные могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", — отметил один из американских чиновников.

Как сообщал "Телеграф", в конце января несколько американских солдат были убиты и десятки получили ранения в результате атаки на базу США в Иордании. Это был удар дрона.