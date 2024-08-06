"Розумний і хитрий, люто ненавидить євреїв": у ХАМАС з’явився новий лідер, що про нього відомо

Новий лідер угруповання був одним із організаторів нападу на Ізраїль

Після ліквідації ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії у радикального руху з’явився новий лідер. Ним став Ях'я Сінвар, який є одним із засновників військового крила організації.

Інформацію про це повідомили у каналі ХАМАС у Telegram. Сінвар вважається одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Рух ісламського опору (ХАМАС) оголошує про призначення лідера Ях’ї Сінвара головою політичного бюро руху", — йдеться у повідомленні.

Сінвар у 25-річному віці створив організацію внутрішньої безпеки ХАМАС і персонально брав участь у вбивствах палестинців, які підозрювалися у співпраці з Ізраїлем. У 1989 році його було засуджено за 12 вбивств і засуджено до п’яти довічних ув’язнень, втім, у 2011 році він вийшов на волю з обміну.

У США його вважають глобальним терористом особливого значення, а Британії проти нього запровадили санкції.

З 2018 року він керував зіткненнями на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази і навіть сам у них брав участь.

"Він вкрай харизматичний, дуже розумний і хитрий, люто ненавидить євреїв і не цікавиться нічим, крім джихаду <…> Він фанатик і соціопат <…> У нього величезні амбіції", — розповідав про Синвара колишній глава служби безпеки Ізраїлю Міхі Кобі, згадуючи, як проводив його допити.

Як повідомлялося раніше, 31 липня у столиці Ірану Тегерані ліквідовано ватажка радикального руху ХАМАС Ісмаїл Ханія. Його називали "головним ворогом Ізраїлю", до Ірану він прибув з Катару на інавгурацію президента країни Масуда Пезешкіана.