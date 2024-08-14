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Проклятие инстаграмма: в какой стране вы можете получить тюремный срок за селфи

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Фото может вам очень дорого обойтись
Фото может вам очень дорого обойтись. Фото Колаж Телеграфу

Странный запрет, о котором знают не все туристы

Разные страны имеют свои особенности для путешественников, о которых следует знать. К примеру, в Испании необходимо накручивать сумку на ногу, собираясь поужинать. Теперь рассказываем, в какой стране вы можете получить реальный тюремный срок по селфи.

Речь идет о Шри-Ланке. В общем, на этом курортном острове туристов любят, когда речь не идет об образе Будды. На DIP рассказали, что нельзя делать, чтобы не получить реальный тюремный срок.

Почему на Шри-Ланке нельзя делать селфи с Буддой

Туристам следует быть максимально осторожным с изображениями основателя буддизма. Были случаи, когда посетители получали реальные тюремные сроки за разные селфи со статуей Будды и даже за демонстрацию татуировок с этим сакральным персонажем.

Жители Шри-Ланки верят, что Будда является 9 воплощением бога Вишну. Вот почему преступления, связанные с его изображением, наказываются так серьезно.

Что интересно, просто фотографировать статуи можно – запрет распространяется только на селфе. Также мы рассказывали, как правильно есть грузинские хинкали.

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#Отдых #Путешествие #Шри-Ланка #Фото #Селфи #Ув'язнення