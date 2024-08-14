Прокляття інстаграму: в якій країні ви можете отримати тюремний термін за селфі

Дивна заборона, про яку знають не усі туристи

Різні країни мають свої особливості для подорожуючих, про які варто знати. Наприклад, у Іспанії необхідно накручувати сумку на ногу, збираючись повечеряти. Тепер розповідаємо, у якій країні ви можете отримати реальний тюремний термін за селфі.

Йдеться про Шрі-Ланку. Загалом на цьому курортному острові туристів люблять, коли не йдеться про образу Будди. На DIP розповіли, що не можна робити, щоб не отримати тут реальний тюремний термін.

Чому на Шрі-Ланці не можна робити селфі з Буддою

Туристам варто бути максимально обережним із зображеннями засновника буддизму. Були випадки, коли відвідувачі отримували реальні тюремні терміни за різні селфі зі статуєю Будди, та навіть за демонстрацію татуювань з цим сакральним персонажем.

Жителі Шрі-Ланки вірять, що Будда є 9-м втіленням бога Вішну. Саме тому злочини, пов’язані з його зображенням, караються так серйозно.

Що цікаво, просто фотографувати статуї можна — заборона розповсюджується лише на селфі. Також ми розповідали, як правильно їсти грузинські хінкалі.