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Прокляття інстаграму: в якій країні ви можете отримати тюремний термін за селфі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Фото може вам дуже дорого обійтись
Фото може вам дуже дорого обійтись. Фото Колаж Телеграфу

Дивна заборона, про яку знають не усі туристи

Різні країни мають свої особливості для подорожуючих, про які варто знати. Наприклад, у Іспанії необхідно накручувати сумку на ногу, збираючись повечеряти. Тепер розповідаємо, у якій країні ви можете отримати реальний тюремний термін за селфі.

Йдеться про Шрі-Ланку. Загалом на цьому курортному острові туристів люблять, коли не йдеться про образу Будди. На DIP розповіли, що не можна робити, щоб не отримати тут реальний тюремний термін.

Чому на Шрі-Ланці не можна робити селфі з Буддою

Туристам варто бути максимально обережним із зображеннями засновника буддизму. Були випадки, коли відвідувачі отримували реальні тюремні терміни за різні селфі зі статуєю Будди, та навіть за демонстрацію татуювань з цим сакральним персонажем.

Жителі Шрі-Ланки вірять, що Будда є 9-м втіленням бога Вішну. Саме тому злочини, пов’язані з його зображенням, караються так серйозно.

Що цікаво, просто фотографувати статуї можна — заборона розповсюджується лише на селфі. Також ми розповідали, як правильно їсти грузинські хінкалі.

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#Відпочинок #Подорож #Шрі Ланка #Фото #Селфі #Ув'язнення