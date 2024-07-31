Китайские дроны станет еще сложнее купить: новые ограничения введут уже 1 сентября

Ограничения также коснутся оборудования к дронам

Китай намерен существенно ограничить экспорт гражданских беспилотников. Речь идет, о дронах, которые потенциально могут быть использованы в военных целях или для осуществления террористических атак.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, сообщает Associated Press. Отмечается, что цель сводится к тому, чтобы предотвратить "распространение оружия массового поражения".

Там также отметили, что инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование, будут отдельно включены в список экспортного контроля.

С другой стороны министерство объявило о снятии временных ограничений на экспорт гражданских беспилотников. Там не уточнили, какие моделей это коснется, но издание предположило, что речь идет о прошлогоднем запрете на экспорт БПЛА большой дальности.

В Пекине не стали скрывать, что меры связаны с российской войной против Украины. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года появилась информация о том, что россияне лишь за первое полугодие 2023 смогли закупить у Китая беспилотников на 14,5 миллиона долларов. Украина смогла достать на китайском рынке дронов лишь на 200 тысяч долларов.