Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: повстанці-туареги зробили нову заяву щодо причетності України

Розставили всі крапки над "і" у питанні зовнішньої допомоги

Малійські повстанці-туареги заявили, що не отримали жодної допомоги від інших країн у проведення операції, внаслідок якої завдали серйозних втрат найманцям ПВК "Вагнер". Ці ж слова стосуються й України, попри попередні заяви Головного управління розвідки (ГУР).

Про це каже Мохамед Елмаулуд Рамадан з повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку", передає Reuters.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тін-Зауатені", — заявив він.

Мохамед також зазначив, що ні в цій операції, ні в будь-якій іншій повстанці не отримували допомогу від України. Мова і про навчання бійців, і про фінансування

"Ні, ми не отримували жодної допомоги від України", — відповів Рамадан на питання кореспондента.

Що передувало?

Наприкінці липня стало відомо, що повстанці в Малі завдали серйозних втрат солдатам російського Африканського корпусу, який складався переважно з бойовиків ПВК "Вагнер", біля населеного пункту Тін-Зауатін. Тоді на малійсько-алжирському кордоні могли загинути від 20 до 50 російських бойовиків. Водночас один із колишніх "вагнерівців" заявив, що загинули щонайменше 82 бойовики.

Вже напочатку серпня перехідний уряд Республіки Малі заявив про розрив дипломатичні відносини з Україною. Причиною цього нібито стали слова представника ГУР Андрія Юсова про те, що Україна передавала туарегам розвіддані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що слідом за Малі ще одна африканська країна розірвала дипвідносини з Україною.