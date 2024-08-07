Мали и Украина: в ГУР сделали неожиданное заявление

В Украине считают, что Мали принимает слишком поспешное решение

Власти Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Такое решение было принято якобы после слов представителя ГУР. В телеэфире 29 июля сказал, что малийские повстанцы получили информацию для проведения атаки.

Однако на этой неделе представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что "не делал подобных заявлений" о причастности ГУР к нападению. Об этом пишет Financial Times.

"Министерство иностранных дел Украины также назвало решение Мали разорвать отношения "близоруким и поспешным" и отрицало, что его страна играла какую-либо роль в нападении повстанцев-туарегов. Министерство не сразу прокомментировало решение Нигера разорвать отношения в среду", — говорится в материале британской газеты.

В то же время представитель правительства Нигера Амаду Абдрамане в телевизионном заявлении сказал, что правящая хунта страны разорвала отношения с Украиной "немедленно… в знак полной солидарности с правительством и народом Мали".

"Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", — сказали в МИД Украины в ответ на происходящую ситуацию.

Что произошло

Военная хунта, находящаяся у власти в Мали, утверждает, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов "признал причастность" Киева к разгрому повстанцами-туарегами в конце июля на севере Мали правительственных войск и наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", боевики которой участвовали в войне против Украины.

"То, что повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников, это видел весь мир", — сказал Юсов 29 июля в эфире телемарафона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Республике Малые колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду. Повстанцы-туареги в пограничном городе Тинзауатен ранили и убили десятки наемников ЧВК, в том числе ликвидировали известного российского пропагандиста и автора российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".