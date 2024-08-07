Непризнанная даже соседними странами нигерская хунта заявила, что будет обращаться в Совет Безопасности ООН

Западноафриканская страна Нигер, контролируемая пророссийской нелегитимной военной хунтой, вслед за подобными "правительствами" Мали и Буркина-Фасо объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Хунта обвинила Украину в поддержке "террористических групп".

Об этом пишет AFP. Отмечается, что непризнанная даже соседними странами нигерская хунта заявила, что будет обращаться в Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить "агрессию" Украины. Правда, их российские хозяева в этом органе уже не председательствуют.

Интересно, что в июле 2023 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо, где удерживаются у власти пророссийские непризнанные военные хунты, создали так называемую Конфедерацию государств Сахеля (АЕS). Этот "альянс" обратился за военной помощью к России, поскольку ему угрожала война с рядом соседних африканских стран, не признающих хунтистов.

Напомним, что недавно повстанцы-туареги в Мали разгромили общую колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки российских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Впоследствии "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.

После этого так называемые "правительства" двух африканских стран, Мали и Буркина-Фасо, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной якобы из-за "поддержки международного терроризма" и "неонацизма" украинской власти. Пикантность в том, что оба "правительства" не легитимны, к власти пришли через военные перевороты, устраивают теракты против собственного народа и национальных меньшинств, удерживаясь у власти благодаря поддержке российских террористов и китайских коммунистов.