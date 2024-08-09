"Я хочу, чтобы смерть остановилась": Трамп рассказал, когда планирует прекратить войну в Украине

Он считает, что Гаррис не сможет прекратить войну

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры о мире между Россией и Украиной. Это может произойти еще до того, как он принесет присягу.

Об этом он заявил изданию Breitbart News. Он выразил надежду, что сможет договориться о мирном соглашении о прекращении войны в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.

"Я хочу решить этот вопрос, и я смогу это решить. И я хотел бы сделать это до того, как попаду в Белый дом после избрания президентом", — заявил Трамп.

Он отметил, что знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп верит, что сможет договориться о мире, чтобы положить конец "смерти" и "разрушению".

"Я знаю обоих руководителей стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушения. Они разрушают всю структуру определенной части мира. Я хочу, чтобы это было согласовано и сделано", — заявил он.

Трамп сказал, что его оппонент от демократов, вице-президент Камала Харрис продолжит войну, и продолжит предоставлять сотни миллиардов американских долларов Украине. Он сказал, что Гаррис ничего не сделает, и из-за ее бездействия "погибнут миллионы людей", если она выиграет выборы в ноябре. Он также сказал, что бездарность Гарриса может вовлечь мир в глобальную войну.

"Я не думаю, что она догадывается. Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает. Я думаю, что это будет продолжаться, и миллионы людей умрут. Это тоже может перерасти в мировую войну. У нее нет возможности это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами, и я думаю, что я в очень хорошем положении. Это было бы легче сделать – это никогда не начиналось бы. Будь я там, это бы никогда не началось", — отметил он.

Напомним, Трамп прокомментировал свой разговор по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По его словам, он сказал Зеленскому: "Мы должны закончить эту войну".