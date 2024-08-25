Сто біологічних і п'ятеро рідних дітей: що відомо про сім’ю Павла Дурова і чи є в нього дружина

Росіянин ніколи не був одружений

Власник месенджера Telegram Павло Дуров, якого затримали у Франції у суботу, 24 серпня, зізнавався, що має понад 100 біологічних дітей, однак жодна із них не рідна. Особисте життя мільярдера завжди було вкрите таємницею, однак нещодавно випливли подробиці його життя із жінкою, яка народила йому трьох дітей.

Про стосунки Павла Дурова ходило багато чуток у ЗМІ, зокрема йому приписували роман із Дар’єю Бондаренко. Щобільше, за плітками, саме вона — матір двох його дітей. Однак ці чутки не підтверджені.

Сім’я Павла Дурова

За словами самого підприємця, він ніколи не був одружений. Однак у нього є троє дітей, які носять його прізвище. Про це розповіла жінка, на ім'я Ірина Болгар, пропагандистському виданню.

"Так, я мати трьох дітей Павла Дурова, це правильно. Лея Дурова 2013 року народження, Даніель Дуров 2016 року народження і Давид Дуров 2017 року народження. Ми живемо у Швейцарії. Наш шлюб із Павлом офіційно не зареєстрований, але діти носять прізвище батька", — поділилася дівчина.

100 дітей Павла Дурова

Як повідомив Павло Дуров на своєму каналі, став одним з донорів програми ЕКО. Ця процедура допомагає жінкам завагітніти шляхом штучного запліднення. Його "матеріал" допоміг стати батьками понад ста парам у 12 країнах світу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Павло Дуров у дитинстві та молодості. Ми також зібрали для вас цікаві факти з його біографії.