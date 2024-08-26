"Не нападайте в плохую погоду": в Украине смеются над армией Польши, которая "пропустила" дрон РФ

Некоторые считают, что это не польская позиция

Украинские блогеры раскритиковали армию Польши, которая не смогла сбить "заблудившийся" российский беспилотник. Они считают, что инцидент показал либо некомпетентность, либо ложь наших соседей.

Такого мнения, например, придерживается главный редактор "Апострофа" Денис Попович. Он считает, что когда польский генерал говорит, что погода помешала ПВО сбить российский дрон — "он либо лжет, либо некомпетентен. При этом непонятно, что хуже".

Напомним, что по словам оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Мацея Клиша, беспилотник исчез примерно через 25 км на территории Польши.

"Из-за погодных условий я не смог дать приказ уничтожить его, потому что были бы несоблюдены процедуры, а именно не было бы визуального подтверждения. Объект исчез с радаров", — сказал он во время брифинга.

Попович заявляет, что современные РЛС, которые обнаруживают такие цели, могут работать в любую погоду.

"Облака, снег и дождь этому практически не мешают. Вопрос только в технической способности конкретной РЛС выявить конкретную цель. Ну или совсем последний вариант: РЛС у поляков вообще не было, а воздушные цели они выявляют сугубо визуально. Тогда конечно да…Правда, судя по данным погоды, и "облаков" там не было, ну это такое", — резюмировал он.

Бывший советник министра обороны Алексей Копытько иронично прокомментировал слова польской армии, напомнив о мемной отмазке россиян, которой они объясняли неудачи своей ПВО.

"Как сказать по-польски "кривизна земной поверхности"?

- Атмосферные условия!", — пишет он

Блогер Виктор Литовчинко решил прокомментировать заявления поляков в ироничном тоне.

"Польская армия просит врагов нападать на нее в хорошую погоду. Ибо в плохую она недееспособна", — пишет он.

Экс-нардеп Борислав Береза в свою очередь заявил, что своими заявлениями поляки демонстрируют не свою позицию, а якобы позицию США.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО против, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной.