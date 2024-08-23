В Польше скандал с поставками генераторов Украине: под подозрением чиновник, награжденный Зеленским

Он сыграл важную роль в помощи Украине

В Польше возник коррупционный скандал вокруг поставок генераторов Украине. Под подозрением оказался чиновник, получивший орден от президента Украины Владимира Зеленского.

В четверг, 22 августа, был объявлен заочный арест в отношении бывшего главы Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского по делу о реализации гранта ЕС в размере 114 миллионов евро на поставку генераторов для нужд Украины. Об этом сообщает РАР.

Как установило следствие, при проведении закупок отдавалось предпочтение определенным компаниям. В июле прокуратура предъявила обвинение в превышении полномочий двум чиновникам, которое якобы предполагало предоставление льгот некоторым подрядчикам РАРС в связи с реализацией гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку генераторов для Украины.

В сообщении прокуратуры не уточнялись имена подозреваемых, но бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Х, что речь идет о бывшем президенте Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михале Кучмеровском. Его местонахождение неизвестно властям, и ордер на арест дает возможность объявить бывшего главу RARS в розыск.

Моравецкий заявил, что Кучмеровский — честный человек и обвинения против него якобы являются "актом политической мести" со стороны нынешнего премьера страны Дональда Туска. Более того, именно Кучмеровский был автором реформы, благодаря которой RARS стала "центром реальной поддержки Украины", что позволило оперативно закупать нужное оборудование.

"В конце концов, именно президент РАРС (Кучмеровский, — ред,), превратил этот институт в эффективный хаб, благодаря которому помощь для атакованной Украины могла быстро поступать туда, где она была наиболее нужна. За это, кстати, он был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским орденом "За заслуги", — отметил Моравецкий.

Как сообщал "Телеграф", 23 августа в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.