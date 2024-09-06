В Греции вас поймут неправильно: один очевидный жест там имеет кардинально другое значение

Как согласиться или возразить в Греции

Каждая культура имеет свои уникальные особенности. Мы рассказывали, почему в Таиланде могут придраться к вашему ребенку. Теперь поговорим об особенностях использования жестов в Греции.

Греческая культура богата своими особенностями, и язык жестов – не исключение. Если вы планируете посетить эту солнечную страну, стоит знать несколько нюансов во избежание недоразумений. Рассказываем об этом вместе с greekpod101.com.

Такие привычные для нас кивок и качание головой, означающие соответственно "да" и "нет", греки просто не воспримут. И причина проста – их жестовая экспрессия очень отличается.

Греки используют легкий наклон головы вперед, чтобы сказать "да", а чтобы возразить – более энергичный кивок головы назад. Чтобы избежать неудобных ситуаций, лучше использовать словесные подтверждения или отрицания. Например, "nαι" (не) – "да" и "όχι" (охи) – "да"

Помните, что у каждой культуры есть свои особенности, и Греция – не исключение. Немного внимания и уважения местных обычаев помогут вам почувствовать себя комфортно и насладиться путешествием. Также мы рассказывали, почему в Венеции вы можете получить штраф за сиденье на земле.