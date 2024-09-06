У Греції вас зрозуміють неправильно: один очевидний жест там має кардинально інше значення
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Як погодитись або заперечити у Греції
Кожна культура має свої унікальні особливості. Ми розповідали, чому в Таїланді можуть причепитися до вашої дитини. Тепер поговоримо про особливості використання жестів у Греції.
Грецька культура багата на свої особливості, і мова жестів – не виняток. Якщо ви плануєте відвідати цю сонячну країну, варто знати декілька нюансів, щоб уникнути непорозумінь. Розповідаємо про це разом із greekpod101.com.
Такі звичні для нас кивок і хитання головою, які означають відповідно "так" та "ні", греки просто не сприймуть. І причина проста — їхня жестова експресія дуже відрізняється.
Греки використовують легкий нахил голови вперед, щоб сказати "так", а щоб заперечити — більш енергійний кивок голови назад. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще використовувати словесні підтвердження або заперечення. Наприклад, "nαι" (не) – "так" і "όχι" (охі) – "так"
Пам'ятайте, що кожна культура має свої особливості, і Греція – не виняток. Трохи уваги і поваги до місцевих звичаїв допоможуть вам відчути себе комфортно і насолодитися подорожжю. Також ми розповідали, чому у Венеції ви можете отримати штраф за сидіння на землі.